Com Boris Johnson fora da corrida, Rishi Sunak pode ser confirmado como primeiro-ministro ainda hoje

Boris Johnson confirmou, domingo à noite, que não é candidato à sucessão de Liz Truss, no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. E quem lidera a corrida é o antigo ministro das Finanças, Rishi Sunak, que poderá declarar vitória esta segunda-feira.

Apesar de alegadamente ter conseguido reunir o apoio de 102 deputados conservadores, o ex primeiro-ministro, numa nota citada pela BCC, considera que "não seria a coisa certa a fazer", uma vez que "não se consegue governar de forma eficiente sem um partido unido no Parlamento."

A Sky News, porém, noticiou que Johnson não teria conseguido reunir o apoio mínimo necessário para se candidatar (100), tendo conseguido um total de 59 assinaturas.

O prazo para a formalização das candidaturas fecha esta segunda-feira às 14h00 e, caso haja apenas um candidato, este será declarado vencedor, uma vez que no Reino Unido o primeiro-ministro é tradicionalmente o líder do partido com maioria parlamentar.

Já num cenário diferente, caso sejam qualificados dois candidatos, o Comité 1922, o conselho do partido que organiza as eleições internas, previu uma votação “indicativa” na segunda-feira à tarde para verificar os apoios que cada candidato tem. O resultado está previsto para as 18h00.