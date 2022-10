Norte de França atingido por dois tornados

A região francesa de Hauts, na fronteira com a Bélgica, foi no domingo atingida por dois tornados, provocando significativos estragos materiais. Os ventos fortes causaram ainda um ferido ligeiro.

Élisabeht Borne, primeira-ministra de França, publicou uma mensagem no Twitter em que afirma estarem a ser feitos todos os esforços para ajudar os civis. O mau tempo danificou principalmente edifício e estradas de Bihucourt, Hendecourt lès Cagnicourt, Ervillers e Mory.

J’adresse tout mon soutien aux habitants des Hauts-de-France et de Normandie touchés par d’importants orages et des vents violents. Tout est mis en œuvre pour leur venir en aide.



Merci aux pompiers, gendarmes, policiers et à l’ensemble des services de l’Etat mobilisés sur place.