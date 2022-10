Brad Pitt envolvido em polémica após ter ignorado jornalista durante competição de Fórmula 1

Brad Pitt, de 58 anos, esteve no Grande Prémio da Fórmula 1 no Texas, nos Estados Unidos da América, no domingo, e a sua presença não passou despercebida, muito pelo contrário.

O ator está a ser acusado de ter ignorado Martin Brundle, ex-piloto e icónico jornalista especializado em Fórmula 1.

O tema já é polémico na redes sociais, onde os fãs do jornalista e da modalidade criticam o ator, que atualmente está a gravar um filme sobre Fórmula 1. Para muitos comentadores das redes sociais, essa facto deveria fazer com que Brad Pitt devesse respeitar os “grandes nomes” daquele desporto.

