Xi Jinping confiante em que a China vai conseguir novos feitos extraordinários

No encerramento do 20.º Congresso do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping afirmou que este Partido “tem a plena confiança e a capacidade de criar, na nova era e nesta nova jornada, novos e maiores feitos extraordinários”. E acrescentou:

"Trata-se de um Congresso em que erguemos bem alto a nossa bandeira e juntamos as forças para avançar com união".

Dirigindo-se aos 2.338 delegados e convidados presentes na sessão de encerramento do Congresso, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, o líder chinês congratulou-se com o êxito do Congresso, “em que foi alcançado o objectivo de unificar o pensamento, fortalecer a convicção, definir a direcção e elevar o moral”.

Na sessão de encerramento presidida por Xi Jinping, o Congresso elegeu um novo Comité Central do PCCh, com 205 membros e 171 membros suplentes, e uma nova Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCID) composta por 133 membros.

O Congresso aprovou uma resolução sobre o Relatório do 19.º Comité Central do PCCh, uma resolução sobre o relatório de trabalho da 19.ª CCID, e uma resolução sobre uma emenda do Estatuto do PCCh.

"Acreditamos que todas as decisões e planos elaborados e todos os resultados alcançados no Congresso, desempenharão um importante papel de orientação e garantia na construção integral de um país socialista moderno, na promoção integral da grande revitalização nacional e na conquista de novas vitórias do socialismo chinês," disse Xi Jinping.

O líder chinês pediu aos delegados que “permaneçam fiéis à aspiração inicial e à missão do Partido e mantenham sólida consciência sobre os assuntos de significado nacional, e ainda que tenham sempre em mente que o país pertence ao seu povo e o povo forma o país".

Durante o Congresso, os comités centrais de outros partidos políticos, a Federação Nacional de Indústria e Comércio, e as personalidades de todos os grupos étnicos e setores sociais apresentaram congratulações pelo evento, tendo sido também recebidos parabéns por parte das populações, por diferentes meios. Foram também recebidas mensagens de felicitações de partidos políticos e organizações de diversos países.

A esse propósito, Xi Jinping afirmou que o "Presidium do Congresso gostaria de estender os sinceros agradecimentos a todos eles".

O líder chinês recordou que o PCCh “percorreu uma jornada de luta ao longo dos últimos cem anos e avança para enfrentar os novos desafios”. E acrescentou: "Temos a plena confiança e capacidade de criar, na nova era e na nova jornada, novos e maiores feitos que vão impressionar o Mundo."

Xi Jinping pediu a todos os membros do Partido que se unissem em redor do Comité Central do Partido e mantivessem erguida “a grande bandeira do socialismo com características chinesas”.

"Devemos fortalecer a confiança na nossa História, apresentar maiores iniciativas históricas, ter coragem para lutar e determinação para triunfar," disse ainda, pedindo ao partido que unisse e liderasse “o povo de todos os grupos étnicos do país na luta pela concretização das metas e tarefas determinadas neste 20º Congresso Nacional do PCCh”.