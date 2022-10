Tiroteio na Carolina do Sul faz seis feridos

Seis pessoas ficaram feridas, entre as quais uma criança de 18 meses, na noite de sábado na sequência de um tiroteio no centro da localidade de Oxford, no estado norte-americano da Carolina do Sul.

De acordo com um comunicado do Departamento Policial de Oxford, o tiroteio decorreu por volta das 21h30 numa avenida da cidade.

No local, as autoridades encontraram as vítimas, com idades compreendidas entre os 18 meses os 64 anos, com ferimentos de balas. Quatro das vítimas foram transportadas para hospitais com recurso a helicóptero, contudo, as autoridades não adiantaram qual o seu estado de saúde.

Em declarações à NBC News, o comissário da polícia Bryan Cohn adiantou que, quando estava a dormir, ouviu 50 tiros. Depois de se deslocar ao local para ajudar nas operações de socorro, Cohan disse não ter "palavras para descrever a situação".

"As pessoas estavam a gritar. Estava uma confusão. No local, a polícia estava a transportar vítimas na traseira dos carros de patrulha", afirmou, acrescentando que "era uma cena de absoluto terror", disse.

As autoridades não registaram, até agora, vítimas mortais, não tendo também sido feitas quaisquer detenções.