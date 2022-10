As previsões económicas falham quase sempre. Nem entendo como há pessoas relativamente credíveis a fazerem-nas – e depois a falharem.

Claro que as do FMI não escapam a esta regra. O problema é que eles prevêem normalmente o pior para os previstos, e depois falham, e fica tudo muito satisfeito por terem falhado. Tão satisfeitos, que não se importam com o falhanço, nem querem voltar a ele. Por isso estou e, acreditar mais nas previsões do nosso Governo, que nem sempre são tão optimistas como a fama do nosso PM.

Costumam ficar um pouco aquém da realidade, mas são quase sempre as mais próximas dessa mesma realidade.

Agora, porém, começo a perceber as catastróficas erradas, como as do FMI. Quando aparecem, são as preferidas pela imprensa. Mas eu prefiro ao do Governo. E parece-me que a actual Oposição, ao querer descolar-se das previsões do Executivo, para se colar às mais catastrofistas, ainda não percebeu que só beneficia o Governo, por o deixar isolado nas melhores previsões. Pelo menos, quando chega a hora de as comprovar.