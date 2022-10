"Acredito que dias melhores virão". Liz Truss despede-se do Reino Unido no último discurso como primeira-ministra

No púlpito instalado em frente à porta do nº 10 de Downing Street, Liz Truss recordou o início do curto mandato que ficou marcado pela morte da Rainha Isabel III e apelou ao povo britânico que continue a apoiar a Ucrânia.





A primeira-ministra demissionária do Reino Unido, Liz Truss, despediu-se do país num discurso em que recordou o funeral da rainha Isabel II e também apelou ao povo britânico que continue a apoiar a Ucrânia para fazer face aos regimes autoritários como os da Rússia de Vladimir Putin.

"Tem sido uma grande honra ser primeira-ministra deste grande país, em particular liderar a nação durante o luto pela morte da rainha Isabel II", disse inicialmente Liz Truss no púlpito instalado em frente à porta do nº 10 de Downing Street, depois de ter presidido a última reunião do Conselho de Ministros.

"Num curto espaço de tempo, este governo agiu de forma urgente e decisiva do lado das famílias e empresas trabalhadoras", apontou, ao notar que, “durante o seu tempo como primeira-ministra”, ficou "mais convencida do que nunca de que” o executivo britânico precisa de ser “ousado para enfrentar desafios”.

Para tal, e referindo-se ao Brexit, Truss disse que o Reino Unido "tem de aproveitar a liberdade" e que não se pode "dar ao luxo de ser um país de crescimento lento". "Acredito no Reino Unido, acredito no povo britânico e acredito que dias melhores virão", acentuou.

A agora ex-primeira-ministra ainda deixou um pedido de apoio continuado à Ucrânia, tal como fez o seu antecessor, Boris Johnson. "A democracia deve competir e ultrapassar os regimes democráticos onde os poderes estão nas mãos de alguns. Agora, mais do que nunca, devemos apoiar a Ucrânia na sua grande luta contra a agressão de Putin. Ucrânia deve prevalecer", frisou.

No final do seu discurso, Liz Truss desejou o “maior sucesso” ao novo líder do Partido Conservador e próximo primeiro-ministro, Rishi Sunak.

Terminado o momento, a ex-líder seguiu para o Palácio de Buckingham, onde se encontrará com o Rei Carlos III. Mais tarde, Rishi Sunak será indigitado pelo Rei.