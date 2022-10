Jovem de 17 anos detido por tentar matar outro rapaz

Vítima, de nacionalidade estrangeira, tem 14 anos e está desde o ataque, em julho, no hospital.





Um jovem com 17 anos, de nacionalidade estrangeira, foi detido, por tentativa de homicídio qualificado, depois de ter esfaqueado com gravidade um rapaz de 14 anos, em julho passado, durante um confronto entre gangues, no concelho da Amadora, anunciou a PJ, esta terça-feira.

A tentativa de homicídio ocorreu "num contexto de criminalidade grupal de cariz violento", tendo a vítima, também estrangeira, sido ferida "com extrema gravidade" com uma arma branca, pelo que se encontra ainda internada num hospital, informou a PJ em comunicado.

A investigação permitiu identificar também diversos intervenientes afetos aos dois grupos de jovens em confronto, "muitos dos quais menores de 16 anos".

O detido será presente às autoridades judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.