Líder da Chechénia critica "resposta fraca" da Rússia a ataques ucranianos

Para que a situação mude e as tropas ucranianas recuem nas zonas anexadas pela Rússia, Ramzan Kadyrov propõe uma resposta mais agressiva.





A Rússia tem estado a dar uma resposta “fraca” aos ataques das tropas ucranianas em territórios russos, afirmou esta terça-feira Ramzan Kadyrov, o líder da Chechénia.

"Estamos a responder de uma forma fraca", escreveu o político, no Telegram, de acordo com a agência espanhola EFE, acrescentando que "antes falava-se de uma operação militar especial em território ucraniano", mas agora a "guerra está a ser travada" em solo russo. E frisou: "Estou muito descontente com isso”.

Mesmo com a lei marcial ter sido declarada nas quatro regiões anexadas pela Rússia, no final de setembro – Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia –, o exército ucraniano continua a atacar, segundo disse Kadyrov.

Para que a situação mude e as tropas ucranianas recuem naquela zona, Kadyrov propõe uma resposta mais agressiva, argumentando que tudo o que de mau poderia acontecer "já aconteceu" e que não adianta temer a reação do Ocidente. "Não pode ficar pior”, disse.