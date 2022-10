Villa Athletic Club desiste de todas as competições

Radialista Conguito, presidente do clube, já tinha admitido que o clube atravessava graves dificuldades financeiras e que procurava soluções para viabilizar o projeto.





A Associação de Futebol de Portalegre (AFP) anunciou, esta terça-feira, que o Villa Athletic Club desistiu de participar no campeonato distrital de seniores e de todas as outras competições em que tinha equipas inscritas.

O clube, fundado em junho passado, foi inscrito nas competições da Associação de Futebol de Portalegre (AFP), mas faltou ao jogo da primeira jornada da Taça da AFP e, na segunda ronda, em Elvas, apresentou-se com 12 jogadores, sem equipa técnica e com equipamento emprestado pelo Grupo Desportivo Samora Correia.

Recorde-se que o presidente do Villa Athletic Club, Fábio Lopes – radialista conhecido como Conguito - disse que a criação do clube não teve como objetivo ser um negócio, mas que "o negócio do futebol" o destruiu, admitindo que o clube atravessava dificuldades financeiras e que estava à procura de soluções para viabilizar o projeto.