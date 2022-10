Polícia brasileira abre nova investigação a ameaças de morte a Lula da Silva

A polícia federal do Brasil abriu uma nova investigação sobre as ameaças de morte que Lula da Silva, candidato às eleições presidenciais, tem estado a receber, nomeadamente um email assegurando-lhe que seria alvejado na sede do Instituto Lula, em São Paulo.

Não é a primeira vez que Lula da Silva recebe ameaças de morte na sua campanha presidencial, tão pouco a primeira investigação realizada pelas autoridades brasileiras.

Recentemente, um vídeo publicado por um apoiante do atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Crestani, publicou nas redes sociais um vídeo em que se via o empresário a disparar uma arma contra um alvo com uma fotografia do ex-chefe de Estado.

A segunda volta está agendada para domingo e o medo das tensões aumentarem está a preocupar as autoridades daquele pais.