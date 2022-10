Matthew Perry não participou em filme de sucesso devido a ataque cardíaco

De acordo com a revista Rolling Stone, o coração do ator parou durante cinco minutos enquanto estava em cirurgia, tendo permanecido numa clínica de reabilitação da Suíça e não voltando a participar nas gravações.





O filme “Don´t look up” – um sucesso nas bilheteiras e conseguiu arrecadar vários prémios – tinha como membro do elenco o ator Matthew Perry, que acabou por ter de deixar as gravações por questões de saúde.

De acordo com a revista Rolling Stone, o coração do ator parou durante cinco minutos enquanto estava em cirurgia, tendo permanecido numa clínica de reabilitação da Suíça e não voltando a participar nas gravações.

Perry explicou que estava a ser operado para ter um “dispositivo médico esquisito” colocado nas suas costas, depois de ter enganado os médicos ao dizer que tinha dores de estômago fortes com o fim de obter prescrição de hidrocodona. O ator tomou o fármaco na noite anterior à operação.

"Foi-me dada a injeção às onze da manhã", disse Perry. "Acordei 11 horas mais tarde num hospital diferente. Aparentemente, o propofol tinha parado o meu coração. Durante cinco minutos".

O processo de recuperação do ator condicionou a sua participação no filme, algo que foi “de partir do coração”, disse ainda.