Ucrânia anuncia exumação de mais mil corpos em territórios reconquistados

As autoridades ucranianas anunciaram esta quarta-feira que exumaram cerca de mil corpos nos territórios recuperados à Rússia, na sequência da guerra.

"Como parte da busca, cerca de mil corpos de heróis e civis mortos já foram exumados", informou o Ministério para a Reintegração de Territórios Ocupados Temporariamente, através de uma mensagem publicada no Telegram.

Dos corpos recuperados, 450 foram encontrados numa vala comum em Izium, na zona de Kharkiv – cidade reconquistada pelo exército ucraniano o início de setembro.

"Entre os mortos não estão apenas militares, mas também civis, adultos e crianças. Os dados exatos só serão conhecidos após a conclusão dos exames", disse ainda o governo da Ucrânia.

A contra-ofensiva ucraniana, no início de setembro no leste do paí, permitiu que Kiev recuperasse centenas de cidades ocupadas pelo exército russo nas províncias de Kharkiv e Donetsk.