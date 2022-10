Iberdrola com lucros de 3104 milhões

A empresa quer chegar ao final do ano com lucros recorde: 4200 milhões.





A Iberdrola registou lucros de 3104 milhões de euros até setembo, um aumento de 29% face a igual período do ano passado.

O investimento bruto alcançou os 7568 milhões de euros (mais 14,2% do que em 2021), com a dívida a aumentar 19% (mais 7075 milhões de euros do que no final de setembro de 2021).

Os lucros no ano passado foram de 3.884,8 milhões de euros, um aumento de 7,6% em relação ao ano anterior, devido principalmente ao crescimento conseguido nos Estados Unidos e no Brasil.