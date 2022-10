Recluso encontrado morto dentro de cela partilhada em Chaves

Um recluso, do Estabelecimento Prisional de Chaves, foi encontrado morto, na terça-feira à noite, no interior da cela, que partilhava com outro prisioneiro.

O homem, de cerca de 30 anos, estava a cumprir pena por falta de habilitação legal por condução e com processos de tráfico de droga em curso.

O corpo foi encontrado por guardas prisionais por volta das 22h e pouco depois foi transportado para a morgue do Hospital de Chaves para ser autopsiado.

A investigação do caso está entregue à Polícia Judiciária de Vila Real. Fonte ouvida pela Rádio renascença adiantou que se trata de um suicídio por enforcamento.