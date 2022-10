26 de outubro 2022 às 15:06

Autoridades italianas encontram documento secreto que compromete Juventus e Cristiano Ronaldo

O clube de Turim está a ser investigado por suspeitas de crimes fiscais que ocorreram entre 2019 e 2021, altura que coincide com a presença do internacional português no clube e também com o difícil período da pandemia da covid-19.