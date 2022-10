Debate sobre OE: Costa diz que proposta do Governo é "cuidar do presente sem perder o rumo do futuro"

O primeiro-ministro abriu o debate sobre o Orçamento do Estado para 2023 no Parlamento.





Notícia em atualização

O primeiro-ministro, António Costa, abriu, esta quarta-feira, o debate para discutir o Orçamento do Estado para 2023, ao defender que o país tem duas formas de responder à atual situação, sendo que irá optar pelo caminho de “cuidar do presente sem perder o rumo do futuro”.

Para Costa, Portugal pode esgotar-se na emergência – da guerra, da crise energética – ou levantará a cabeça para olhar “mais além”, a fim de “focar no futuro e na ambição reformista”.

Esta meta está, segundo o chefe do Governo, 'estampada' no Orçamento do Estado (OE) para 2023, e ainda aliada ao objetivo de responder "às necessidades do presente", com um Executivo de maioria absoluta escolhida pelos portugueses que encaminhe para a estabilidade do país.

“Respeitamos assim a vontade dos portugueses que votaram para garantir um horizonte estável de governação”, afirmou António Costa, ao apresentar vários exemplos de medidas como os apoios às famílias ou o aumento do salário mínimo.

Além disso, deixou uma palavra aos parceiros sociais, com quem assinou um novo acordo, e ainda uma garantia: este OE não é um documento isolado, mas o primeiro que vai executar “a visão estratégica e as metas” do Governo até 2026.

Com estas, o Governo prevê que Portugal cresça “acima da média da União Europeia", de uma forma socialmente justa, através do aumento da riqueza distribuída em salários e a redução da dívida abaixo dos 100%.

António Costa também apontou como pontos relevantes deste OE o reforço do Sistema Nacional de Saúde, da Polícia Judiciária e da defesa, "num contexto marcado pela guerra da Rússia contra a Ucrânia".

"Estamos a cumprir o nosso mandato, com os portugueses e com Portugal", sublinhou, carimbando, de seguida, o lema do Governo socialista ao longo dos seus mandatos: um orçamento de “contas certas”, que “garante mais rendimentos e menos impostos para as famílias" e permite "dispor da margem necessária para aliviar o impacto na vida das famílias".