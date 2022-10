Cerca de quatro mil pessoas sem água em Viana do Castelo

Há cerca de quatro mil pessoas sem água desde as 5h em algumas freguesias dos concelhos de Viana do Castelo, devido a uma rutura na conduta principal do subsistema de São Jorge.

Num comunicado enviado às redações, a Águas do Norte - que, no concelho de Viana do Castelo garante o fornecimento, em alta, à Águas do Alto, e fornece os concelhos de Ponte da Barca, Monção e Melgaço - informa que está previsto que "o serviço seja reposto até ao final da tarde do dia de hoje".

Contactada pela agência Lusa, a Águas do Alto Minho - empresa que gere as redes de abastecimento de água em baixa e de saneamento básico de sete dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo - adiantou que "cerca de quatro mil clientes estão afetados pela avaria".

"De acordo com informações da Águas do Norte, a avaria ocorreu durante a tarde de ontem [terça-feira], tendo sido localizada pelas 22h", admite ainda a empresa.

A Águas do Norte, adianta que o "problema técnico ocorreu na conduta principal do subsistema de S. Jorge, integrado no Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Norte de Portugal, que afetou o abastecimento de água em algumas freguesias dos concelhos de Ponte de Lima e Viana do Castelo, podendo vir a verificar-se nos concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira, estando o serviço de fornecimento de água, neste momento, interrompido", sendo que "agradece a compreensão de todos e apresenta desde já desculpas por eventuais transtornos que esta situação possa trazer".