'Olá, mãe', 'Olá, pai'. PJ detém autor da burla

Suspeito, de 25 anos e nacionalidade estrangeiro, foi detido pelos inspetores do Departamento de Investigação Criminal de Leiria.





A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação de Leiria, identificou e deteve um cidadão estrangeiro, de 25 anos, por ser suspeito de ser o autor da burla ‘Olá, mãe’ ou ‘Olá, pai’, através do Whatsapp.

A PJ informa que a detenção aconteceu “no seguimento de informação da utilização de uma conta bancária, na qual estavam a ser depositados valores oriundos de burlas, através de mensagens de whatsapp, que recentemente tem vitimado muitos cidadãos”, acrescentando que o número de burlas ainda não está totalmente apurado.

“Reforçando os alertas já emitidos e verificando-se um número crescente de denúncias por aquele tipo de burla, a Polícia Judiciária alerta os cidadãos para, em momento algum, satisfazerem pedidos via whatsapp ou outras plataformas de comunicação similares, sem confirmação prévia dos familiares, em nome de quem são feitas as solicitações, de transferências de dinheiro”, alerta a PJ.

Recorde-se que esta burla chegou recentemente a Portugal. É um novo – mais um – modus operandi na tentativa de burla através do MBWay, agora através da rede Whatsapp. O burlão encontra um número de telemóvel aleatório e tenta a sua sorte: envia uma mensagem, intitula-se filho ou filha da pessoa em questão e diz que perdeu o telemóvel, pelo que o número através do qual envia a mensagem é novo. É exatamente neste primeiro contacto inicial que o burlão consegue perceber se a primeira jogada é certa ou não.

Caso caia, a história continua: pede ajuda à mãe através de uma transferência MBWay. Quando a quantia é mais elevada a resistência é maior, mas quando se trata de quantias pequenas, o mesmo não acontece.

Pesquisando pelas redes sociais, encontram-se vários alertas sobre este tipo de burlas.

Apesa de ter chegado à relativamente pouco tempo a Portugal, a verdade é que já em dezembro do ano passado acontecia noutros países, como é o caso do Reino Unido. A revista britânica dedicada aos consumidores Which? detalhava nessa altura este novo método conhecido como “Hello mum” ou “Hello dad” (“olá mãe” ou “olá pai”).