Encontrado corpo de homem britânico em cruzeiro atracado no porto de Leixões

Foi encontrado, esta quarta-feira, o corpo de um homem britânico de 54 anos no interior de uma das cabines de um navio cruzeiro, que se encontrava atracado no terminal de passageiros do porto de Leixões.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado pelas 11h58, através do agente de navegação do cruzeiro, "a informar que se encontrava um passageiro em estado inconsciente a bordo".

Para o local foram ativados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Leixões, elementos dos Bombeiros Voluntários de Leixões e o delegado de Saúde.

"Segundo o que foi possível apurar, a vítima, um homem de 54 anos, de nacionalidade britânica, foi encontrada em estado inconsciente no interior da sua cabine, tendo sido de imediato iniciadas as manobras de reanimação pela equipa médica do navio. Após várias tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local", lê-se na mesma nota divulgada.

O corpo foi depois transportado por elementos dos Bombeiros Voluntários de Leixões para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto e o comando-local da Polícia Marítima de Leixões tomou conta da ocorrência, "estando em curso as devidas diligências para apurar as causas desta ocorrência".