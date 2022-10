Encontrado corpo em avançado estado de decomposição no Cabo da Roca

Foi encontrado esta quinta-feira perto da praia da Ursa, no Cabo da Roca, em Sintra, o corpo de uma mulher espanhola de 35 anos, em avançado estado de decomposição.

De acordo com uma nota divulgada hoje pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi dado pelas 11h43, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para a presença de um corpo numa zona rochosa junto à praia da Ursa.

Para o local, deslocaram-se elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e da Estação Salva-vidas de Cascais, bem como uma equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme.

Já no local, as autoridades constataram que se tratava do corpo de uma mulher, em avançado estado de decomposição.

"Por se encontrar num local de difícil acesso não foi possível recolher o corpo por mar ou por terra, tendo sido ativado uma aeronave da Força Aérea Portuguesa que procedeu à remoção do corpo durante a manhã de hoje para o topo da arriba", lê-se na mesma nota.

O óbito foi declarado posteriormente no local pela Delegada de Saúde, tendo o corpo sido transportado pelos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins para o Instituto Medicina Legal de Lisboa, após indicações do Ministério Público.

O Comando-local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.