por Pedro d'Anunciação

Terei de dizer mais uma vez porque não acredito que Montenegro chegue a primeiro-ministro? A maneira como ele diz mal de tudo é tal, que já ninguém espera dele outra coisa, a não ser dizer mal de tudo do Governo PS, mesmo de alguma coisa melhor, que como tal seja vista pelo eleitorado. Depois a maneira pessoalíssima como incentiva o voto nos partidos directamente concorrentes, a começar pelo Chega.

E finalmente a falta de alternativas suas, que seriam de esperar de um dirigente na Oposição, às políticas que tanto critica. Só lhe restam os casos e casinhos a que se agarra como um leão, embora não seja ele a descobri-los (e nem sempre se verá razão para alardeá-los).

Portanto, temos de o considerar perfeitamente responsável por um sempre indesejável terceiro mandato do PS. Que talvez seja ainda assim melhor do que um Executivo com a extrema-direita (e, neste caso, não hcasas sobre o extremismo).l ceso, que um Executivode esperar de um dirigente na Oposiçtorado. Depois a maneira pessoalá dúvidas sobre o extremismo). De resto, já se viu que com ele o melhor a esperar seria um Governo igual ao de Passos. E entre Passos e Costa quem será o preferido?