Efemérides de 28 de Outubro

1636 Foi fundada há 386 anos a Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, baptizada com o nome do seu principal benfeitor, em Cambridge, Massachussets, EUA – tendo começado com uma Faculdade de Teologia.

1856 Inauguração, há 166 anos (reinado de D. Pedro V), da primeira linha de caminho-de-ferro em Portugal, entre Lisboa e o Carregado.

1886 O presidente norte-americano Grover Cleveland (1837-1908, em funções 2 períodos – 1885-89 e 1893-97) inaugurou há 135 anos a Estátua da Liberdade, símbolo de Nova Iorque oferecido por França, construída por Eiffel, segundo projecto de Bartholdi baseado no Colosso de Rodes.

1922 Benito Mussolini (1883-1945) tomou o poder em Itália há 100 anos, iniciando a ditadura fascista, acabando pendurado num cadafalso (no final da II Guerra), e há quem o admire em Itália ou vote numa sucessora assumida.

1929 Os preços começaram a descer há 83 anos na Bolsa de Nova Iorque, na célebre 3ª-feira negra, embora fosse necessário muito tempo para se perceber a dimensão do desastre.

1971 A Câmara dos Comuns votou há 51 anos a favor da entrada do Reino Unido na Comunidade Económica Europeia, no tempo de Edward Heath, numa altura em que não se imaginava o Brexit.

1982 Foi aprovada há 40 anos a Lei do Tribunal Constitucional.

2021 O videojogo Roblox sofreu há 1 ano uma das quedas massivas maiores da sua história, que se prolongou por 72 horas, chegando a fechar a plataforma 48 horas.