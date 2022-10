Homem agride colega de trabalho com martelo na cabeça em Viana do Castelo

Foi a própria vítima quem alertou as autoridades.





Um homem foi agredido por um colega com um martelo, após um desentendimento entre ambos, em Viana do Castelo, esta sexta-feira de manhã.

A vítima foi agredida na cabeça e num dos ombros e teve de ser transportada para o hospital, segundo fonte da PSP.

A agressão ocorreu em plena rua e foi a própria vítima a alertar as autoridades.

Pouco depois, as autoridades localizaram e detiveram o agressor, ainda na posse do martelo, foi levado para a esquadra, onde os agentes procederam à sua identificação. O caso vai agora ser remetido para o tribunal de Viana do Castelo.