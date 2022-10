Putin diz ter "boas relações" com Lula e Bolsonaro e quer continuar a cooperar com Brasil

"Sabemos que, apesar de situações difíceis dentro do país, eles têm consensos sobre a cooperação com a Rússia” , disse o líder russo ao jornal brasileiro Folha de São Paulo.





O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, comentou o atual panorama político do Brasil, com o aproximar do dia das eleições brasileiras, afirmando que “tem boas relações” com Lula da Silva e com Jair Bolsonaro, que disputam a segunda volta no próximo domingo, dia 30 de outubro.

“Tenho boas relações com Lula e com Bolsonaro. Não interferimos em processos internos, essa é a coisa mais importante neste momento. Sabemos que, apesar de situações difíceis dentro do país, eles têm consensos sobre a cooperação com a Rússia” , disse o líder russo ao jornal brasileiro Folha de São Paulo, à margem da sessão plenária do clube de debates Valdai, em Moscovo.

“[O Brasil] é o nosso parceiro mais importante na região”, disse ainda Putin, acrescentando que “fará tudo para que essas relações se desenvolvam mais” .