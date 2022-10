Dmitry Medvedev sugere a Elon Musk que deixe de ajudar Ucrânia

Dmitry Medvedev, antigo presidente da Rússia e um dos homens de confiança do Presidente russo, congratulou Elon Musk, o patrão da Tesla, pela sua nova compra – a rede social Twitter – e pediu ao bilionário que deixasse de disponibilizar o seu serviço de internet Starlink na Ucrânia.

"Boa sorte, Elon Musk, na superação de preconceitos políticos e da ditadura ideológica no Twitter. E desista do Starlink na Ucrânia”, diz Medvedev, numa mensagem publicada naquela rede social.

Starlink é uma rede de internet que tem sido utilizada pelas forças ucranianas, mas Musk já havia dito que os custos associados são de cerca de 20 milhões de dólares por mês.

Good luck @elonmusk in overcoming political bias and ideological dictatorship on Twitter. And quit 👋 that Starlink in Ukraine business — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 28, 2022

O jornal The Guardian escreve que ambos tiveram uma conversa virtual em setembro, onde o magnata perguntou ao responsável russo como estavam a correr as coisas na cidade ucraniana de Bakhmut, na região do Donbass. "Vemo-nos em Moscovo, no Dia da Vitória!”, terá respondido Medvedev.

Sublinhe-se que hoje o multimilionário finalizou a compra do Twitter, por 44 mil milhões de euros, a poucas horas do fim do prazo.