Covid-19 em Portugal: número de internados diminui na última semana

Entre 18 e 24 de outubro, Portugal diagnosticou 7.753 infeções pela covid-19 e registou 47 mortes associadas ao vírus, indicou, esta sexta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico semanal da DGS, registaram-se mais 489 casos de infeção em comparação com a semana anterior, contudo, verificou-se o mesmo número de mortes nos dois períodos.

Já o número de internamentos em Portugal continental, a DGS referiu que na última segunda-feira estavam internadas 478 pessoas, mais 13 do que no mesmo dia da semana anterior, com 35 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais três.