Irlanda do Norte vai a eleições regionais

Chris Heaton-Harris, o ministro da Irlanda do Norte britânico, anunciou esta sexta-feira que pretende convocar eleições regionais.

“Oiço os partidos dizerem que não querem mesmo nada uma eleição. Mas quase todos eles são partidos que subscreveram a lei, o que significa que tenho de convocar uma eleição", disse o responsável, em declarações aos jornalistas.

Note-se que a Assembleia autónoma da Irlanda do Norte falhou na quinta-feira uma nova tentativa para eleger um presidente à oposição do Partido Democrata Unionista (DUP).

Segundo a lei, havia um prazo de seis meses que fosse formada uma administração – prazo que expirou após a meia-noite de hoje. Agora, está determinado que as eleições sejam realizadas dentro de um período subsequente de 12 semanas, pelo que deverão ser agendadas para dezembro.

As últimas eleições regionais realizaram-se no dia 5 de maio, com a primeira vitória da história do partido republicano Sinn Féin.