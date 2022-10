Pepe vai continuar fora dos planos de Sérgio Conceição nas "próximas semanas". Mundial em risco

A lesão do defesa, de 39 anos, “é chata”, garantiu Sérgio Conceição, na conferência de antevisão ao jogo frente ao Santa Clara.





Pepe vai continuar fora dos planos de Sérgio Conceição nas “próximas semanas”, adiantou, esta sexta-feira, o treinador do FC Porto.

A lesão do defesa, de 39 anos, “é chata”, garantiu Sérgio Conceição, na conferência de antevisão ao jogo frente ao Santa Clara, contudo não sabe se o jogador vai estar ou não apto para ir ao Mundial, que se realiza a menos de um mês no Qatar, porque "não é selecionador e não trabalha para a Federação".

"Está a recuperar para dar contributo à equipa o mais rapidamente possível. Disse que seria uma lesão chata na recuperação, também a tive enquanto jogador. Vamos avaliando diariamente a evolução. Não sei até que ponto é que ele possa estar disponível nos próximos dias. Quando digo dias, falo semanas. Vamos trabalhando. Não sei exatamente o tempo", explicou.

Recorde-se que Pepe está na lista de 55 pré-convocados de Fernando Santos para o Mundial.

Com uma longa carreira, o defesa já soma 128 internacionalizações e esteve nas fases finais do Mundial 2018, 2014 e 2010, para além do Euro 2008, 2012, 2016 e 2020.

Pepe sofreu uma entorse no joelho e está fora desde o início do mês. A lesão foi contraída no jogo frente ao Bayer Leverkusen, para a Liga dos Campeões, a 4 de outubro.