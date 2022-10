Ucrânia e Rússia denunciam grande explosão em Zaporíjia

As autoridades russas e ucranianas denunciaram este sábado a ocorrência de uma forte explosão que terá acontecido nas últimas horas na cidade de Zaporijia.

Segudo Oleksander Staruj, chefe da administração ucraniana, o incidente – que não terá causado vítimas mortais – foi um ataque “com mísseis” das tropas russas.

"Todos estão vivos e ilesos, mas, como resultado do impacto, um armazém industrial foi destruído. O evento de hoje lembra-nos mais uma vez que devemos permanecer sempre vigilantes e cuidadosos", escreveu o responsável, através do Telegram.

Já Vladimir Rogov, presidente do movimento "Estamos com a Rússia" e oficial russo na cidade, relatou "grande explosão em Zaporijia por volta das 12h25, horário local", numa mensagem transmitida pela agência TASS, em que se pode ler: "Neste momento, estamos a investigar as circunstâncias da explosão e as suas consequências, mas podemos dizer que uma grande coluna de fumo subiu e a explosão foi ouvida por toda a cidade”.