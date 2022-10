Sporting sofre a quarta derrota na I Liga

Leões somam agora 19 pontos e ficam a 12 do Benfica.





O Sporting sofreu esta noite a quarta derrota na I Liga portuguesa de futebol, ao perder a partida com o Arouca, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada.

Foi aos 47 minutos que João Baço marcou o golo que viria a determinar o resultado da partida, com o Arouca a demonstrar uma boa participação e a subir para o oitavo final, com 16 pontos.

Os leões somam agora 19 pontos e ficam a 12 do Benfica, a quatro do FC Porto e a três do Sporting de Braga, que tem menos um jogo.

