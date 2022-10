'Uma Ucrânia soberana e independente é crucial para a nossa segurança'

Em entrevista exclusiva ao Nascer do SOL, a antiga presidente da Croácia traça as semelhanças entre a guerra na Ucrânia e o conflito no seu país nos anos 90. De forma a fragilizar ainda mais a Rússia, diz que a UE pode reforçar as sanções e defende que o alargamento da NATO não é uma ‘ameaça’. Além de um potencial conflito armado nos Balcãs, imagina que a crise energética e alimentar conduza a uma onda de instabilidade política e económica na Europa.





Depois de declarar independência da República Socialista Federal da Jugoslávia, a Croácia teve que lutar pela preservação das suas fronteiras contra muitos sérvios que viviam no país e que eram apoiados pela Sérvia. O que está a acontecer na Ucrânia é semelhante?

Há muitas semelhanças entre a guerra na Croácia e a guerra na Ucrânia, embora a uma escala muito diferente. A maioria dos europeus estava convencida de que os eventos do início dos anos 1990 eram uma relíquia do passado, o resultado de ‘antigos ódios étnicos’. No entanto, a guerra na Croácia foi uma agressão planeada, deliberadamente realizada com o objetivo de alcançar o objetivo de ‘todos os sérvios viverem num único Estado’. Foi uma típica guerra híbrida, realizada por elementos da população sérvia local que iniciaram uma rebelião armada contra a Croácia, agitada e abertamente ajudada pelo regime de Slobodan Miloševic, com participação ativa do chamado Exército Nacional Jugoslavo. O modus operandi de hoje em torno da guerra contra a Ucrânia é estranhamente semelhante aos eventos de há 30 anos: agressão militar justificada por uma suposta necessidade de ‘desnazificação’ e suposta proteção de uma minoria, seguida de uma autoproclamada república rebelde em solo croata e uma ocupação. Vimos o mesmo padrão nas quatro regiões ilegalmente anexadas da Ucrânia. Motivadas pela expansão territorial com uma ideologia subjacente da ‘Grande Sérvia’ e do ‘Mundo Russófono’, respetivamente, ambas as guerras são flagrantes violações dos princípios do direito internacional sobre a soberania de um Estado e a integridade territorial, e o direito de cada nação de escolher o seu próprio futuro. Muito semelhante à guerra na Ucrânia, a agressão contra a Croácia foi brutal, caracterizada por uma estratégia de destruição e de atingir deliberadamente civis, ou seja, devastação maciça, crimes de guerra e limpeza étnica. No decorrer da ocupação, milhares morreram durante o bombardeio sérvio de cidades e vilas croatas. Nem mesmo a cidade de Dubrovnik, património protegido pela UNESCO, foi poupada dos bombardeios, enquanto centenas de milhares de croatas e outros não-sérvios foram expulsos dos territórios ocupados pelos sérvios da Croácia. Para piorar as coisas, o mesmo cenário de Belgrado estava a passar-se na vizinha Bósnia e Herzegovina.

Após a guerra na Croácia, os dois países estabeleceram relações diplomáticas em 1996. É possível pôr fim à guerra na Ucrânia através da diplomacia?

Naquela época, apesar do sofrimento e da ocupação de mais de um quarto do território da Croácia, a liderança democraticamente eleita da Croácia continuou a tentar pacientemente resolver a questão pacificamente, embora concedendo à minoria sérvia o tipo de estatuto que estava em conformidade com os mais elevados padrões internacionais de proteção das minorias. Com o apoio da comunidade internacional, numerosos acordos com os sérvios rebeldes apoiados pela Sérvia foram oferecidos ou assinados, mas sem sucesso. A Croácia finalmente reintegrou a maioria de seus territórios ocupados através de duas grandes operações: ‘Tempestade’ e ‘Relâmpago’ em 1995, precedidas por várias operações menores. Como resultado, a última área ocupada no leste da Croácia foi pacificamente reintegrada através de uma missão da ONU em 1998. Sem uma vitória militar, qualquer conflito é eventualmente resolvido através de meios diplomáticos e negociações. No entanto, neste momento, não vejo uma inclinação para negociar. O fosso entre as posições da Rússia e da Ucrânia é demasiado amplo. As hostilidades vão provavelmente perpetuar-se no futuro, com potencial de mediação pelas partes que têm boas relações com ambos os lados e diplomacia de vaivém visando resolver questões específicas, e com potencial para uma pausa estratégica no combate enquanto os dois lados consolidam recursos. A maneira mais simples e rápida de acabar com este conflito seria as tropas russas retirarem-se da Ucrânia. Essa seria a coisa certa a fazer.

Recentemente, afirmou que costumava falar horas com o Presidente Putin. Alguma vez pensou que Putin realmente viesse a invadir a Ucrânia?

Na Croácia, dizemos que é fácil ser o General que comanda após a batalha. Mas, sim, havia indicações claras e provas concretas de que Putin ia invadir a Ucrânia. Além do facto de que há uma falta de lógica subjacente a esta invasão, porque a Rússia nunca irá lucrar com esta guerra, talvez houvesse um pouco de falsa esperança, uma espécie de pensamento positivo do nosso lado, de que ele não iria. Esta é uma lição aprendida de que nunca podemos tomar a paz e a segurança como garantidas e que temos que levar as ameaças a sério e ter uma variedade de respostas adequadas. No entanto, para a Rússia, esta guerra foi um erro estratégico horrível que terá consequências a longo prazo, tanto a nível interno como internacional. A reputação e a posição da Rússia no mundo foram prejudicadas por longos anos. Tornou-se praticamente um parceiro júnior da China e, em vez de menos NATO, conseguiram mais NATO, com a Suécia e a Finlândia a aderirem de imediato e com o fortalecimento das capacidades de defesa e dissuasão dos membros do leste na Aliança. A guerra, juntamente com as sanções, terá graves consequências económicas. A Rússia costumava exportar 75% do seu gás e 55% do seu petróleo para a União Europeia. Agora perdeu o seu maior mercado de energia, provavelmente para sempre. As sanções e restrições à exportação para a Rússia estão a prejudicar a sua capacidade de restabelecer a sua força militar, bem como a produção industrial. Os jovens estão a fugir em maior número e a fuga de cérebros retardará ainda mais o crescimento económico.

E a Ucrânia pode sobreviver à guerra sem respeitar os termos do Kremlin?

A Ucrânia já demonstrou que não só pode sobreviver, como pode retaliar, retomar território e impor custos avultados à Rússia. Os ucranianos demonstraram um heroísmo incrível, determinação, unidade nacional e sacrifício. As forças ucranianas fizeram progressos impressionantes e encorajadores e, neste ponto, a Ucrânia detém mais ímpeto. Mas isso não significa que o fim da guerra já esteja à vista. Os próximos meses são críticos e o tempo para reforçar o nosso apoio é agora. Citando o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg: Se a Rússia parar de lutar, a guerra terminará; se a Ucrânia parar de lutar, deixará de existir como um Estado independente. Estaremos ao lado da Ucrânia enquanto for necessário e ajudá-los-emos no seu direito à autodefesa, em conformidade com a Carta das Nações Unidas. Uma Ucrânia soberana e independente é crucial para a nossa segurança.

Poderá a Ucrânia reconquistar a Crimeia?

Recuperar território e estabelecer o controlo no território reintegrado é extremamente difícil, muito mais do que atacar e conquistar território. As tropas russas vão fortalecer as linhas de combate. Perder a guerra na Ucrânia é uma ameaça existencial para Putin. Ele fará o que puder para não perder a guerra. Vimos isso na última escalada de ataques contra civis e a infraestrutura energética. Isso incluirá uma guerra pelo desgaste, destinada à exaustão dos ucranianos, mas também dos países que os apoiam. A guerra já se tornou uma disputa global de resistência. Putin vai tentar minar a nossa determinação, instalar a dúvida, vai continuar a fazer o que puder para nos dividir. Continuará a usar a energia, os bens alimentares e o custo de vida como arma. Mas temos de defender a Carta das Nações Unidas e o direito da Ucrânia à autodefesa e os princípios do direito internacional: a soberania do Estado, a integridade territorial e a inviolabilidade das fronteiras internacionalmente reconhecidas. Não pode haver mudança de fronteiras pela força. Isso é um precedente perigoso em qualquer parte do mundo. E esta é uma das razões pelas quais uma esmagadora maioria dos países membros da ONU votou a favor da resolução sobre a condenação da anexação ilegal de territórios ucranianos.

Além disso, que mais pode a UE fazer para enfraquecer a agressão da Rússia?

Temos que continuar juntos e manter a unidade de propósito. A União Europeia tem de ser firme e determinada ao enviar a mensagem certa à Rússia, e a qualquer outro agente no mundo que pense em invadir outro país, de que reagiremos na proteção do direito internacional e dos nossos valores comuns. A União Europeia, juntamente com os parceiros que partilham da mesma opinião, pode reforçar ainda mais o regime de sanções e impor novas restrições à Rússia, bem como a qualquer outro que esteja a apoiar os esforços de guerra. Temos de fazer mais para proteger a população civil e parar os ataques a infraestruturas críticas. Além disso, é crucial continuar a avaliar as necessidades para a defesa da Ucrânia e continuar a fornecer-lhes as capacidades certas. Isso não significa que estamos em guerra, ou que estamos ‘a lutar contra a Rússia por procuração’. A Ucrânia foi invadida e está a lutar pela sua liberdade, independência e reintegração de seus territórios ocupados. Estamos a ajudar a Ucrânia, mas não somos parte desta guerra. Os nossos objetivos são evitar mais escalada e potencial propagação desta guerra. E temos de continuar a procurar todas as oportunidades possíveis para acabar com a guerra dentro dos postulados do direito internacional.

O Presidente Putin poderá encorajar uma intervenção armada que desestabilize ainda mais os Balcãs? O que podem a UE e a NATO fazer sobre isso?

Sempre foi intenção de Putin impedir que os países que emergiram no território da ex-Jugoslávia aderissem à NATO, bem como à UE. Uma das maneiras de distrair a UE e a NATO da guerra na Ucrânia seria abrir uma nova frente, que não seja nas fronteiras da Rússia, e de preferência não envolvendo um país da NATO. Não seria uma ação militar direta, mas sim tentativas de desestabilização, rutura e um potencial conflito em menor escala. As possibilidades de um conflito armado são bastante baixas neste momento, entre outras razões, devido às operações da UE e da NATO na Bósnia e Herzegovina e no Kosovo, a ALTHEA e KFOR, respetivamente. Infelizmente, as oportunidades de desestabilização e rutura são muitas. Estou particularmente preocupada com a Bósnia e Herzegovina, onde o líder sérvio Milorad Dodik apoiou abertamente o referendo nas quatro regiões ilegalmente anexadas da Ucrânia durante o seu encontro com Putin em Moscovo, poucos dias antes do referendo. Também defendeu que estender o estatuto de candidato para a adesão à UE da Bósnia e Herzegovina seria um erro. Em Montenegro, onde já tinha havido uma tentativa de golpe para impedir a adesão do país à NATO, pudemos ver uma interferência perigosa destinada a potencialmente criar uma situação em que o país seria o primeiro a tentar abandonar a NATO. Temos de estar muito vigilantes e ativos. Temos de nos concentrar na vizinhança e acelerar o processo de integração na União Europeia. Estamos a perder os corações e as mentes, como se costuma dizer, estamos a perder o entusiasmo das pessoas pela integração euro-atlântica e isso é muito perigoso. As pessoas começam a duvidar, a procurar alternativas, há um aumento no apoio ao autoritarismo. E o vazio criado pela falta de progresso está a ser preenchido por forças terceiras que querem ver um futuro diferente para a região.

Como vê o alargamento da NATO? Esta é a melhor maneira de conter as hostilidades de Putin?

Muitos associam o processo de alargamento ao período após o fim da Guerra Fria. No entanto, o alargamento tem sido uma política da NATO desde a sua fundação e está consagrado no artigo 10.º do Tratado do Atlântico Norte, que afirma que ‘as partes podem, por acordo unânime, convidar qualquer outro Estado europeu em posição de promover os princípios deste tratado e contribuir para a segurança da área do Atlântico Norte para aderir a este tratado’. A política de portas abertas foi reconfirmada em muitas ocasiões. E deixe-me ser muito clara: a NATO é uma aliança defensiva, e qualquer alargamento não é uma ameaça à liberdade ou segurança de ninguém. O objetivo do alargamento é precisamente alargar o espaço de liberdade e democracia. Uma Europa intacta, livre e em paz, como se costuma dizer. Isso ficou claro para a Rússia em várias ocasiões. A NATO não tem intenção de provocar uma guerra ou conflito com a Rússia. No entanto, também deve ficar claro que responderemos a qualquer ameaça à nossa população, território, recursos ou valores, e defenderemos cada centímetro do nosso território. Provavelmente, uma das consequências menos esperadas e mais indesejadas da guerra na Ucrânia para a Rússia foi o pedido de adesão da Suécia e da Finlândia. Dissuasão credível, juntamente com capacidades de defesa para enfrentar ameaças em vários domínios, incluindo tecnologias disruptivas, bem como proteger infraestruturas críticas e fortalecer a resiliência das nossas sociedades à desinformação, desestabilização e manipulação. Tudo isto são elementos cruciais para intensificar a guerra e impedir quaisquer potenciais ataques em território da NATO.

A pressão do gás na Rússia tem deixado a Alemanha e outros países do norte da Europa particularmente expostos. Pensa que isto pode alterar o equilíbrio de poderes na UE?

A política energética na Europa, com notáveis exceções, foi anteriormente impulsionada principalmente por considerações económicas e não por considerações geopolíticas e pela segurança do aprovisionamento. A crise energética começou desenvolver-se devido a interrupções na cadeia de fornecimento e no consumo, bem como no aumento dos custos de transporte durante a pandemia, e a guerra na Ucrânia está agora a provocar uma subida nos preços da energia. A dependência energética acarreta sempre o risco de potencial chantagem política, instabilidade económica e política. A instrumentalização da energia e gasodutos, bem como de bens alimentares e do custo de vida enquanto armas, tem sido uma das estratégias da Rússia nesta guerra. As táticas da Rússia visam provocar a insatisfação pública e a insatisfação que minariam a nossa determinação de resistir à agressão. No entanto, espero que consigamos ultrapassar quaisquer diferenças e que nos mantenhamos unidos na proteção dos nossos valores, tomando simultaneamente decisões sobre segurança energética.

Enquanto nos aproximamos do inverno, as preocupações na Europa intensificam-se. Vamos sofrer uma escassez de energia?

Esta guerra demonstrou a importância de desenvolver fontes alternativas de aprovisionamento energético para a Europa. Prevejo, efetivamente, uma escassez de energia nos próximos meses. No entanto, estamos agora muito mais bem preparados do que no início da guerra. A Europa continuará a diversificar o aprovisionamento energético e a investir em aprovisionamento, fornecedores e fontes de energia estáveis e fiáveis, bem como em energia verde. Isso aumenta a nossa resiliência contra pressões políticas e económicas.

A Croácia está preparada para um cenário de escassez de energia?

Penso que a Croácia está bastante bem preparada. A curto prazo, fizemos o melhor que podíamos para armazenar gás e fornecer rotas alternativas de fornecimento de energia. A médio e longo prazo, há anos que trabalhamos na diversificação das fontes de energia, plenamente conscientes da importância geopolítica da independência energética. Um dos projetos cruciais foi o terminal de gás natural liquefeito na ilha de Krk, que vamos expandir ainda mais para também ajudar as necessidades energéticas de outros países.

A guerra levou a inflação a níveis sem precedentes e a tendência é para continuar. Que impactos pode ter em países do sul da Europa como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, que são os mais sobre-endividados da zona euro?

Assim que estávamos a entrar no terceiro ano de pandemia, quando as restrições na oferta estavam finalmente a aliviar, a guerra na Ucrânia — combinada com os choques estratégicos e a interrupção causada pela pandemia, a par das políticas governamentais e o estímulo fiscal para lidar com a pandemia — e as pressões nos preços, em particular de bens alimentares e energia, desencadearam um choque inflacionário global. A inflação está a dominar o debate económica e política e está a produzir uma ansiedade significativa e um sentimento de insegurança, que pode levar à instabilidade política e à agitação social. Um dos exemplos mais notórios é a situação no Reino Unido, onde vimos três primeiros-ministros em apenas alguns meses, e onde o mandato da ex-primeira-ministra Liz Truss foi o mais curto da história do país. Já falei sobre a instrumentalização do custo de vida como parte da estratégia da Rússia. A crise alimentar daí resultante pode conduzir a outras questões de segurança, como a migração em massa, os conflitos sobre os recursos, as insurgências internas, etc. Além disso, a perceção atual de que a guerra na Ucrânia é a única causa da crise energética e alimentar, pode levar a novas divisões entre economias avançadas e em desenvolvimento. É por isso que temos de continuar a trabalhar não só para a segurança energética, mas também para a segurança alimentar e para a resiliência global das nossas sociedades.