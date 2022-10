Efemérides de 31 de Outubro (2022)

1517 Martinho Lutero (1483-1546), um frade agostinho que se afastou do Vaticano, deu início à reforma protestante na Alemanha (apoiado pelos príncipes locais contra Roma), afixando há 505 anos as 95 teses contra as bulas papais em troca de dinheiro (que levariam à sua excomunhão por Leão X, e à retratação recente do Vaticano relativamente a isto), na porta da Igreja de Wittenberg.

1887 Foram inauguradas há 135 anos as grandes obras no porto de Lisboa por D. Luís I, levando à construção do novo Terminal de Cargas, particularmente virado para o tráfego de alto-mar.

1924 No 1º Congresso Internacional de Economia, em Milão, foi adoptada pelas principais instituições internacionais o Dia Mundial da Poupança – assunto hoje muito em voga.

1992 O Vaticano reconheceu, por fim, há 30 anos, no Pontificado de João Paulo II (n.1920, em funções papais entre 1978-2005), que Galileu (1564-1642) tinha razão, depois de ser forçado pela Inquisição a reconhecer ser o Sol que andava à volta de uma Terra inamovível.

2006 O então primeiro-ministro português, José Sócrates, e o Presidente moçambicano, Armando Guebuza, assinaram há 16 anos o acordo de transferência do capital da Hidroelétrica de Cahora Bassa, pondo fim a mais de 30 anos de negociações.

2009 No âmbito da crise económica e financeira despoletada pela Banca americana em 2008, pelo menos 20 milhões de pessoas estavam sobre endividadas na UE, de acordo com os dados divulgados há 11 anos pela Rede Europeia da Dívida do Consumo.

2016 Bruxelas concluiu há 6 anos que Durão Barroso não violou as regras de integridade europeias, ao aceitar o cargo de presidente não executivo da Goldman Sachs.

2020 Inauguração do Aeroporto de Berlim-Brandemburgo, há 2 anos, após quase 10 de atrasos devido a problemas de corrupção e construção do projeto.