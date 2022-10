Trânsito condicionado junto ao Estádio José Alvalade devido ao jogo da Liga dos Campeões

O trânsito junto ao Estádio de Alvalade vai ficar condicionado, a partir das 17h45 de terça-feira, devido ao jogo para a Liga dos Campeões entre o Sporting e o Eintracht Frankfurt, marcado para as 20h.

Segundo uma nota da Polícia de Segurança Pública (PSP), entre as 17h45 e as 18h15, a Avenida Professor Fernando da Fonseca (entre a Rua Professor Eduardo Araújo Coelho e Rotunda Visconde de Alvalade), a Rua Alfredo Trindade e a rampa de Saída da Avenida Padre Cruz vão estar condicionadas.

Estas vias vão permanecer cortadas entre as 18h15 e as 18h45, mas, neste caso, na Avenida Professor Fernando da Fonseca os condicionamentos serão entre o Edifício Visconde de Alvalade e a Rotunda Visconde de Alvalade.

Já entre as 18h45 e as 19h15, os condicionamentos ao trânsito vão incidir-se temporariamente na Rua Alfredo Trindade e na Avenida Professor Fernando da Fonseca, mas nesta via entre o Helicóide e a Rotunda Visconde de Alvalade.

Nos locais, estará a PSP para atenuar os impactos dos condicionamentos na circulação rodoviária.