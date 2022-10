Jovem cantor de K-pop é uma das vítimas mortais do trágico acidente em Seul

O artista de 24 anos, Lee Jihan, foi uma das vítimas mortais da tragédia que assolou a Coreia do Sul, nas celebrações de Halloween no sábado.

Lee Jihan está entre os mais de 150 mortos confirmados, tendo a notícia da sua morte sido avançada por duas agências que representam o cantor e ator.

O triste episódio aconteceu, durante as celebrações de Halloween, numa rua estreita no bairro de Itaewon, em Seul, quando uma multidão tentava passar, as pessoas morreram esmagadas e espezinhadas, depois de serem abalroadas.

O jovem ganhou fama depois da sua participação num reality show que procura novas estrelas de K-pop, 'Produce 101', mesmo não tendo vencido o concurso. Mais tarde, passou a ser uma presença na popular série 'Today Was Another Nam Hyun Day', de 2019.