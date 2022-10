Chris Martin surpreende funcionários de loja de instrumentos em Buenos Aires

Funcionário partilhou video no Instagram.





Chris Martin está em Buenos Aires, cidade argentina onde os Coldplay têm marcados dez concertos, e aproveitou a estadia para ir a uma loja de música onde acabou por surpreender os funcionários.

O músico decidiu experimentar alguns dos instrumentos, sentou-se ao piano e pegou na guitarra para acompanhar os funcionários da loja, em temas como Live Forever, dos Oasis, Isn’t Lovely, de Stevie Wonder e De Musica Light, dos argentinos Soda Stereo.

“Há dois dias estava a vê-lo no estádio do River Plate. Hoje ele veio à loja”, escreveu Lucca Nievas, da loja, ao partilhar o vídeo no Instagram.