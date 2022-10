Portugal com 13.ª luz mais cara

Já relativamente ao gás natural, “Portugal registou os preços médios de gás natural mais baixos, para o segmento doméstico, em comparação com Espanha, a média da União Europeia e a média da área do euro".





De acordo com os boletins de comparação de preços de eletricidade e de gás natural divulgados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), com base nos dados do Eurostat, “no primeiro semestre, Portugal registou os preços de eletricidade mais baixos, tanto para o segmento doméstico como para o segmento não-doméstico, em comparação com Espanha, a média da União Europeia e a média da área do euro”.

No primeiro semestre deste ano, o preço médio da eletricidade no setor doméstico nos 27 países da UE fixou-se em 0,2595 euros por quilowatt-hora e na zona euro nos 0,2695 euros/kWh, 12% e 16% mais caro, respetivamente, do que o valor praticado em Portugal (0,2320 euros/kWh).

No entanto, o preço médio da eletricidade (com taxas e impostos) no setor doméstico em Portugal (0,2320 euros/kWh) foi o 13.º mais caro entre os 27 países da UE, sendo que em primeiro ficou a Dinamarca e o mais barato foi praticado nos Países Baixos.

Já relativamente ao gás natural, “Portugal registou os preços médios de gás natural mais baixos, para o segmento doméstico, em comparação com Espanha, a média da União Europeia e a média da área do euro”, refere o regulador, notando que “os preços mais baixos ocorrem, em geral, nos países do leste da Europa, com Portugal a ocupar uma posição ligeiramente acima destes”.

No segmento não doméstico, Portugal apresentou preços de gás natural mais baixos do que Espanha e a média da União Europeia, mas superiores à média da área do euro.