Sete pessoas detidas em Alcabideche durante operação especial de prevenção criminal

A operação teve especial incidência em zonas "urbano-sensíveis e de diversão noturna de Alcabideche", tendo sido efetuadas diversas ações de fiscalização, "com o objetivo de prevenir a criminalidade e detetar possíveis ilícitos criminais".





Sete pessoas foram detidas, em Alcabideche, na sequência de uma operação especial de prevenção criminal da Guarda Nacional Republicana (GNR), levada cabo no dia 30 de outubro, sábado.

Em comunicado, a autoridade informa que a operação teve especial incidência em zonas "urbano-sensíveis e de diversão noturna de Alcabideche", tendo sido efetuadas diversas ações de fiscalização, "com o objetivo de prevenir a criminalidade e detetar possíveis ilícitos criminais".

No decorrer da operação, além de terem sido elaborados 22 autos de contraordenação, foram "detidas sete pessoas, com idades compreendidas entre os 17 e os 50 anos, um dos quais por tráfico de estupefacientes, o qual estava na posse de 11,8 doses de haxixe, três por condução sob o efeito do álcool e três por condução sem habilitação legal".

Os factos foram já remetetidos para o Tribunal Judicial de Cascais.