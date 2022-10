André Ventura faz apelo a Jair Bolsonaro

O líder do Chega fez um apelo, esta segunda-feira, a Jair Bolsonaro, que foi derrotado ontem na segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, por uma margem pequena, 50,90% - 49,10%.

André Ventura pede a Bolsonaro que aceite a vitória do adversário Lula da Silva, sublinhando que “é importante saber ganhar mas é também importante saber perder".

"Queria apelar para que o presidente Jair Bolsonaro reconheça os resultados eleitorais, para que o Brasil possa ser pacificado e para que se evitem atos de violência física e atos de violência contra a ordem constitucional", afirmou, numa conferência de imprensa em Lisboa.

O líder do Chega adiantou ainda que já tinha enviado uma "mensagem pessoal" a Bolsonaro, na qual lhe agradeceu "o esforço e a luta que foi feita em prol do Brasil, na muralha que foi criada para evitar que a corrupção voltasse".

"Só há um caminho, aceitar os resultados democráticos, lutar pela ordem constitucional e, eventualmente, voltar a lutar nas urnas para que justiça seja resposta", defendeu.

Ventura dirigiu ainda uma mensagem ao que chamou de aliados no Brasil, pedindo-lhes se comportem “à altura das circunstâncias dignas de um povo democrático e de instituições democráticas".

"É fundamental para Portugal e para o Brasil que não haja episódios de violência, que não haja alegações não sustentadas de fraude ou que a ordem não seja respeitada", concluiu.

Já ontem, logo após ter sido conhecido o resultado oficial das eleições presidenciais, Ventura tinha lamentando a vitória de Lula da Silvae sublinhando que era a prova de que “a memória é curta e de que os vários povos da lusofonia continuam a desvalorizar a corrupção e os crimes contra o dinheiro público".

Que tristeza! Um país irmão rendido a um candidato corrupto e ex-presidiário.

Hoje é um dia muito triste para a lusofonia, mas queria apelar a todos para que se evite violência ou a perturbação da ordem constitucional. Dói sempre perder para a extrema-esquerda, a vida continua! — André Ventura (@AndreCVentura) October 30, 2022

Recorde-se que Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre os resultados de ontem nem tampouco felicitou o adversário Lula da Silva. Isolou-se no Palácio da Alvorada, em Brasília, e terá ido deitar-se cedo. No entanto, o filho Flávio Bolsonaro já reagiu à derrota do pai agradecendo a quem ajudou a “resgatar o patriotismo” e que deu “a Bolsonaro a maior votação da sua vida". "Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil", escreveu no Twitter.

Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando! — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 31, 2022

Entretanto, o deputado federal Claudio Cajado adiantou que o discurso de Jair Bolsonaro pode acontecer ainda hoje, não tendo, contudo, sido avançada uma hora ou um local.

Este será o terceiro mandato de Lula da Silva como chefe de Estado do Brasil, sendo que Bolsonaro é o primeiro Presidente brasileiro a falhar uma reeleição.