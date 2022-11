Simon Cowell confessa que era "obcecado" com trabalho

Ser pai mudou a vida do jurado de Britain's Got Talent.





Simon Cowell confessou recentemente que era “obcecado” pelo trabalho e que só com o nascimento do seu filho é que isso mudou.

"Se o Eric não tivesse nascido, Deus sabe o que teria acontecido” disse o icónico jurado do 'Britain's Got Talent'. "Antes do Eric, a minha vida era 99% trabalho. Eu era obcecado", confessou.

"Quando ele tinha cerca de dois anos, perguntou-me o que é que eu estava a fazer na cama às 2h da tarde", disse a celebridade, explicando que aqueles era os horários que tinha, tendo em conta que ficava a trabalhar de madrugada.

O filho de Simon Cowell, Eric, nasceu em 2014, fruto do casamento com Lauren Silverman.