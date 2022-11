Apoiantes de Bolsonaro criam tensão na fronteira com Paraguai

A fronteira do Brasil com o Paraguai foi esta na segunda-feira bloqueada por um grupo de camionistas brasileiros, apoiantes do candidato presidencial Jair Bolsonaro.

Os camionistas, de acordo com a agência Europa Press, protestavam contra os resultados da votação presidencial, que deu a vitória ao candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luís Inácio "Lula" da Silva.

A tensão obrigou a Polícia Nacional do Paraguai a intervir para normalizar o trânsito, embora a situação continue tensa do outro lado da fronteira, no Mato Grosso do Sul, relata ainda a imprensa do Paraguai.

Um motorista que, à partida, nada tinha a ver com o bloqueio e que seguia numa viatura particular, começou a disparar vários tiros para o ar. Acabou sendo detido pelas autoridades.