Ex-ministro da saúde britânico vai participar em reality show de sobrevivência

O ex-ministro da saúde britânico Matt Hancock vai entrar num reality show.

A notícia apanhou o país de surpresa, apesar de não ser a primeira vez que o também antigo secretário de Estado está envolvido em situações que dão que falar.

No ano passado, Matt Hancock foi apanhado a beijar a sua assessora, Gina Coladangelo, em imagens de videovigilância. Essas imagens chegaram posterioremente à imprensa, que alertou o político de que iria divulgar o vídeo. Ao sabes que tinha sido apanhado "com a boca na botija", Hancock contou à então companheira, com quem era casado há mais de 15 anos, o sucedido.

Pouco depois desta situação ter vindo a público, o ex-ministro demitiu-se do cargo, divulgando na rede social Twitter um vídeo a justificar a sua decisão.

Um ano e cinco meses depois, Hancock volta a ser o centro das atenções na Grã-Bretanha por aceitar o convite para participar no "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here", um reality show de sobrivência em que os concorrentes, todos figuras públicas, tentam resistir a condições extremas.

De acordo com o Daily Mail, fonte do governo britânico terá dito que "as pessoas estão muito chocadas" com esta notícia.