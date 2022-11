Torres Vedras. Urgências pediátricas condicionadas até quarta-feira de manhã

Centro Hospitalar do Oeste alega falta de ecursos humanos suficientes para o preenchimento da escala respetiva entre as 09 horas de 01 de novembro e as 09 horas de 02 de novembro





A Urgência Pediátrica de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) estará com problemas de funcionamento até às 9h00 de quarta-feira devido à falta de recursos humanos, avançou a instituição em comunicado.

Na nota, lê-se que o serviço "não dispõe de recursos humanos suficientes para o preenchimento da escala respetiva entre as 09 horas de 01 de novembro e as 09 horas de 02 de novembro".

O centro hospitalar solicitou ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes o encaminhamento "de todas as situações graves e politraumatizados para a unidade de Caldas da Rainha", pertencente ao mesmo centro hospitalar, para "salvaguardar o atendimento com celeridade de doentes com situação clínica complexa ou exigente".

É ainda recomendado aos doentes que não se desloquem à urgência pediátrica de Torres Vedras, "sem contacto prévio com a Linha SNS 24 (800 24 24 24)".

Do CHO fazem parte os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos das Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.

Estes concelhos dividem-se entre os distritos de Lisboa e Leiria e representam uma população de cerca de 293 mil pessoas.