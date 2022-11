Liga dos Campeões. Porto de elite, Sporting continua na Europa

A jornada europeia começou com a vitória do FC Porto e acabou de forma dramática com a derrota do Sporting. As duas equipas continuam nas competições europeias.





Por João Sena

Onde vai um, vão todos e foi num ambiente frenético que o Sporting entrou em campo. Quando o jogo começou os leões estavam apurados - o nulo era sinal de festa. Ao intervalo, ganhavam por 1-0 e a esperança aumentava. No final, perderam por 1-2, e só garantiram a Liga Europa graças à vitória do Tottenham sobre o Marselha, já nos descontos. O que aconteceu em Alvalade foi indiscritível. Os primeiros minutos tiveram mais Eintracht Frankfurt em campo, a equipa alemã defendia com muitos jogadores perto da sua grande área e sempre que recuperava a bola saia com rapidez para o ataque. Esteve perto de marcar aos 11 minutos, só que Adán fez uma defesa fantástica e salvou os leões do que seria um autogolo de Paulinho… A meio da primeira parte o domínio do jogo estava repartido, embora o Sporting tivesse dificuldade em fazer chegar a bola aos avançados. Numa das poucas vezes que conseguiu criar perigo fez golo por Arthur Gomes, que concluiu, com a ajuda do guarda-redes, uma bela jogada de Marcus Edwards. A primeira parte não foi bem jogada, houve muitos passes falhados e não houve grandes ocasiões de golo. O Sporting saiu para o intervalo na frente. A segunda parte começou com o Eintracht a pressionar e os leões passaram por momentos de aperto, até porque não estavam a conseguir ter bola devido à pressão alta dos alemães. A situação piorou com a grande penalidade convertida por Kamada por mão na bola de Coates. O empate servia ao Sporting, mas os alemães galvanizaram-se e faltavam jogar 30 minutos. Resistir era a palavra de ordem, mas os leões foram incapazes de dar luta aos alemães. Aos 72 minutos aconteceu o esperado, Kolo Muani passou pelos defesas do Sporting e marcou o golo que deu a volta ao resultado. O Eintracht é o segundo melhor ataque da Bundesliga e quanto precisou de fazer golos, não falhou. A reação da equipa leonina foi ténue e as substituições feitas pelo treinador não tiveram qualquer efeito e a equipa continuou desligada. Com a vitória em Alvalade, o Eintracht venceu o grupo.

Entrada triunfal Nem parecia que jogavam a mesma competição. Com o apuramento no bolso, o FC Porto esteve muito mais em jogo do que o Atlético de Madrid, que precisava de pontuar para garantir um lugar na Liga Europa. Não foi uma exibição de encher a vista, mas foi extremamente competente perante um adversário que foi um desastre e jogou pouco tendo em conta a categoria dos seus jogadores. Com a vitória no Dragão (2-1) e o empate do Brugge, o FC Porto ganhou o grupo, e isso dá-lhe uma vantagem (teórica) no sorteio que se realiza esta sexta-feira, às 11 horas. O Atlético de Madrid, com João Félix a titular, vai passar o resto da época a jogar playstation, porque não mostrou categoria para pisar grandes palcos europeus.

A equipa de Sérgio Conceição fez o que lhe competia, entrou bem no jogo, teve mais posse de bola e só precisou de cinco minutos para marcar por Taremi. Foi uma jogada simples, que acabou com a bola na baliza de Oblak, tudo ao primeiro toque. A imprensa desportiva espanhola tinha avisado para o perigo que constituía o internacional iraniano, mas os colchoneros não levaram o aviso muito a sério e o resultado estava à vista. E pior ficou, aos 24 minutos, quando Galeno e Eustáquio entraram furiosamente na grande área espanhola e fabricaram o segundo golo da autoria do canadiano. O FC Porto facilitou a vida, teve duas oportunidades e fez dois golos, foi a antítese completa do que aconteceu no jogo em Madrid, onde perdeu o jogo pelos golos falhados. Foi uma primeira parte muito competente dos azuis e brancos perante um Atlético de Madrid de braços cruzados, Diogo Costa não fez uma defesa digna de registo. A perder por dois golos ao intervalo, esperava-se a reação dos espanhóis na segunda parte, pura ilusão. A equipa de Sérgio Conceição entrou tranquila enquanto os rapazes de Simeone nada queriam com o jogo. Os minutos foram passando, o jogo caiu de qualidade, mas ainda assim foram os portistas que estiveram perto de marcar por Taremi e Evanilson. Nos segundos finais, o Atlético de Madrid reduziu com um autogolo de Marcano. A vantagem foi curta para as oportunidades de golo criadas (8-3), e o resultado é mentiroso. Sérgio Conceição comentou a vitória “fizemos um jogo positivo e fomos fiéis ao que somos. Estamos felizes pelo apuramento, houve muitas pessoas até de dentro do clube que meteram a ‘viola no saco’. Estamos nos oitavos com o primeiro lugar garantido, é fantástico. Mérito dos jogadores”. Taremi marcou o quinto golo em cinco jogos, e agradeceu aos colegas: “Trabalho para a equipa, faço o melhor e os golos surgem. Agradeço aos meus colegas que me ajudam a marcar”.