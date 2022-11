Sindicato dos Enfermeiros entrega pré-aviso de greve para os dias 17, 22 e 23 de novembro

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) entregou esta quarta-feira um pré-aviso de greve para os dias 17, 22 e 23 de novembro, após mais um reunião negocial com o Ministério da Saúde sobre a reposição dos pontos para a progressão na carreira.

Na última reunião, a 26 de outubro, o Ministério da Saúde entregou uma proposta de projeto de decreto-lei, que foi analisada nos órgãos do SEP, que enviou três dias depois uma contraproposta, por escrito, relativa ao projeto de decreto-lei sobre a "contagem de pontos" para efeitos de mudança de posição remuneratória.

No final de reunião de hoje, Guadalupe Simões, a dirigente do SEP, disse relativamente à contraproposta apresentada, que o "Ministério da Saúde apenas evoluiu relativamente ao pagamento dos retroativos ser feito ainda em 2022 (75% do valor), mas não evoluiu relativamente ao momento que incide sobre o pagamento desses retroativos".

A sindicalista adianta que a exigência do SEP é o pagamento dos retroativos a partir de 2018.

"O Governo não evolui na sua posição, manteve 2022, e relativamente a uma série de outras questões, que têm a ver com injustiças de posicionamento relativo entre os enfermeiros, também não se mostrou disponível para resolver esses problemas e, portanto, o sindicato entregou um pré-aviso de greve no Ministério da Saúde e a greve vai acontecer no dia 17 e logo depois uma nova greve no dia 22 e 23 de novembro", disse ainda, assegurando que o sindicato estará disponível, "como sempre", para, até ao momento da greve, "discutir, negociar e resolver os problemas com os quais os enfermeiros estão confrontados".

"Não podemos admitir que, tendo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses ganho o processo em tribunal, no que diz respeito ao pagamento de retroativo a 2018", o Ministério da Saúde esteja "agora muito mais recuado do que a decisão dos tribunais", disse ainda.

"Nem conseguimos perceber como é que, com uma decisão em tribunal de pagamento de retroativos a 2018, o Ministério da Saúde apresente uma proposta de pagamento a 2022 e, portanto, não havendo evolução por parte do Ministério da Saúde relativamente a esse ponto, naturalmente que não podemos defraudar a expectativa enfermeiros e, mais do que isso, mantendo discriminações que existem e continuarão a existir na carreira", sublinhou.