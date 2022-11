Rooney sofre corte na testa provocado por um prato

O ex-internacional inglês Wayne Rooney foi atingido por um prato atirado pelo filho, Cass, de quatro anos.

O acidente aconteceu quando o antigo futebolista estava num restaurante, no Dubai, a jantar com a família. Neste estabelecimento, existe a tradição de os clientes atirarem pratos ao chão.

Foi nesse momento em que o Rooney sofreu um corte mesmo no centro da testa. Apesar da dramática situação, o ex-jogador foi visto a rir-se do sucedido, tendo sido também capturado pelos amigos e familiares em imagens partilhadas nas redes sociais.

Wayne Rooney cuts head open while Coleen does shots in Instagram clips 👀 pic.twitter.com/H5JOAZl15M