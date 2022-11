Costa recebeu mulher de Zelensky e reiterou "firme compromisso" com Ucrânia

O primeiro-ministro recebeu, esta quarta-feira em São Bento, a mulher do chefe de Estado ucraniano, Olena Zelenska, tendo aproveitado a ocasião para reafirmar “o firme compromisso” de Portugal no apoio à Ucrânia.

“Reiterei o firme compromisso de Portugal no apoio à Ucrânia e o nosso empenho em encontrar soluções para os enormes desafios com que o país se confronta”, escreveu António Costa no Twitter.

Recebi hoje @ZelenskaUA, a Primeira-Dama da #Ucrânia, que se encontra em visita ao nosso país. Reiterei o firme compromisso de #Portugal no apoio à Ucrânia e o nosso empenho em encontrar soluções para os enormes desafios com que o país se confronta. pic.twitter.com/01WUnS8ZnT — António Costa (@antoniocostapm) November 2, 2022

Recorde-se que Olena Zelenska, mulher de Volodymyr Zelensky, está em Lisboa, a propósito da Web Summit, onde discursou na sessão de abertura do mega evento de empreendedorismo e tecnologia.

Na sua intervenção, acusou a Rússia de pôr a tecnologia "ao serviço do terror", tendo pedido ajuda ao setor da inovação.

"A Rússia põe a tecnologia ao serviço do terror e o que vemos hoje é resultado do uso dessa tecnologia", afirmou, sublinhando que esta “deveria ser usada para salvar e ajudar pessoas, não para destruir". "Vocês são a força que move o mundo", acrescentou, dirigindo-se à plateia da Web Summit.