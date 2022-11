Europa com os maiores aumentos de temperatura

As temperaturas na Europa aumentaram mais do dobro da média global nos últimos 30 anos, segundo um relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). Este foi o maior aumento das últimas três décadas entre os vários continentes.

Os efeitos desse aquecimento já são visíveis, com as graves secas e incêndios florestais que se têm verificado no velho continente. O relatório “O Estado do Clima na Europa”, realizado em conjunto com o programa da União Europeia Copernicus, alerta que, à medida que esta tendência de aquecimento continuar, ondas de calor excecionais, incêndios florestais, inundações e outros resultados das alterações climáticas vão cada vez mais afetar a sociedade, as economias e os ecossistemas.

O estudo revela que, no período entre 1991 e 2021, as temperaturas aumentaram a uma taxa média de cerca de +0,5 graus Celsius por década. E os resultados ficaram à vista: “Os glaciares alpinos perderam 30 metros de espessura de 1997 a 2021, o derretimento da camada de gelo da Gronelândia contribuiu para acelerar o aumento do nível do mar” e, no verão de 2021, registaram-se nesta região “as primeiras chuvas no seu ponto mais alto, a estação Summit”.

Só no ano passado, as alterações climáticas e os fenómenos climáticos extremos afetaram diretamente mais de meio milhão de pessoas e causaram prejuízos económicos de mais de 50 mil milhões de dólares (50,5 mil milhões de euros).

“Cerca de 84% dos eventos foram inundações ou tempestades”, detalha a agência das Nações Unidas OMM em comunicado.

“A Europa mostra uma imagem viva do aquecimento do mundo e recorda-nos que mesmo sociedades bem preparadas não estão a salvo dos impactos dos fenómenos climáticos extremos. Este ano, como em 2021, partes significativas da Europa foram afetadas por longas ondas de calor e seca, que favorecem os incêndios florestais. Em 2021, inundações excecionais causaram mortes e destruição”, acrescenta o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas.

A OMM alerta também que a saúde da população europeia é afetada pelas alterações climáticas, registando-se um aumento de zoonoses (doenças infecciosas dos animais, geralmente transmissíveis ao ser humano) transmitidas por alimentos, água e mosquitos, assim como das alergias.