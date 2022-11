OE23: Direita defende medidas condenadas pelos mercados

No Orçamento de Estado para 23, a Direita, a quem o Orçamento muito deveria servir, está a favor de medidas que já falharam em Inglaterra, e contra o acordo que os Mercados fizeram, através dos seus representantes patronais, com o Governo.





No Orçamento de Estado para 23, a Direita, a quem o Orçamento muito deveria servir, está a favor de medidas que já falharam em Inglaterra, e contra o acordo que os Mercados fizeram, através dos seus representantes patronais, com o Governo.

Afinal, agora que está contra os mercados, a favor de quem está a direita? O PCP e o BE poderiam estar mais compreensivelmente contra este OE, se lhe apresentassem alternativas. Mas preferem o puro populismo, que não agrada aos eleitores trabalhadores, e já se viu que não lhes dá muitos votos. O PCP ainda está atolado naquilo da Rússia contra a Ucrânia. Mas o BE nem isso. Só tem aquela péssima e amarelada Catarina.

Entretanto deixa-se o PS brilhar, e só se lhe faz oposição, não com políticas, com que todos afinal parecem concordar, mas com casos e casinhos que se levantam sem os Tribunais os comprovarem.