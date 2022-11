Proprietário de discoteca detido por crime de lenocínio em Aveiro

Um homem de 34 anos foi detido por crime de lenocínio, no concelho de Águeda, no distrito de Aveiro.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou que estava a decorrer há cerca de oito meses uma investigação, que culminou na detenção do suspeito que é “proprietário de um estabelecimento de diversão noturna, onde era fomentada e promovida, profissionalmente ou com intenção lucrativa, o exercício da prostituição”.

Os militares cumpriram “um mandado de detenção e três mandados de busca, um domiciliário, em estabelecimento e um em veículo”, com os quais determinaram a detenção do suspeito e ainda a apreensão de diverso material relacionado com a prática do crime em questão.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Aveiro no dia 31 de outubro, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação “de proibição de entrada e permanência em estabelecimento de diversão noturna e proibição de contacto com as testemunhas”.